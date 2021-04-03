بني ملال… ذوو الاحتياجات الخاصة يحتجون على حرمانهم من مجانية التنقل على متن الحافلات- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - خاض ذوو الاحتياجات الخاصة “المكفوفون” أمس الخميس، وقفة احتجاجية بشارع محمد الخامس ببني ملال، تعبيرا عن رفضهم لقرارات الشركة، القاضية بحرمانهم من التنقل المجاني، ومن أجل توفير الولوجيات.

وأكد منسق المحتجين، في تصريح لـ“اليوم24″، أن المجانية لهذه الفئة عموما، والمكفوفين على وجه الخصوص، موجودة بالمغرب كله حتى بالنسبة للشركات الخاصة، مطالبا بتوفير الولوجيات بحافلات النقل العمومي.

وأضاف المتحدث، أن حافلات الكرامة بمدينة بني ملال، لا تتوفر على أدنى شروط السلامة وعلى الولوجيات، وأن الأشخاص في وضعية إعاقة لايجدون كراسي خاصة بهم.

وينص الفصل الأول من قانون رقم 81-5 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛ على وجوب الاستفادة من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها.