بسبب كورونا إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء وبيراميدز

جدة - عبدالحي حسين -

تسببت جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها السلطات المغربية لمواجهة الفيروس، في إلغاء المؤتمر الصحفي لمدربي فريقي الرجاء الرياضي، وبيراميدز المصري، الذي يقام قبل المباريات الرسمية في كأس الكونفيدرالية.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي، بحضور المدير الفني لبيراميدز وقائد فريق الكرة، والأمر نفسه بالنسبة لفريق الرجاء المضيف، ولكن تقرر إلغاء المؤتمر وإخطار بعثة بيراميدز في ظل الإجراءات الاحترازية.

وسيجرى الاجتماع الفني للمباراة، غدا السبت بأحد الفنادق في الدار البيضاء، بحضور مسؤولي المباراة ومندوبي ناديي بيراميدز والرجاء، لترتيب الأمور الخاصة باللقاء وتحديد ملابس الفريقين.

جدير بالذكر، أن الرجاء الرياضي يستقبل بيراميدز المصري بعد غد الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.