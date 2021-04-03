محمد الفلاح - حل سلمي.. الحلفاء الثلاثة يتفقون حول كوريا الشمالية

السبت 3 أبريل 2021

اتفق الحلفاء الثلاثة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، على ضرورة التوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية وضرورة استئناف محادثات نزع السلاح النووي.



والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني يوم الجمعة لمناقشة سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية وأمن المحيطين الهندي والهادئ، وذلك في أحدث اجتماعات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والدولتين الآسيويتين في الأسابيع الأخيرة.

والتقى سوليفان مع الأمين العام للأمن القومي الياباني شيجيرو كيتامورا ومدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي سوه هون في الأكاديمية البحرية الأمريكية في ماريلاند.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "مستشاري الأمن القومي شاركوا مخاوفهم بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية وأكدوا مجددا التزامهم بمعالجة هذه القضايا وحلها من خلال التعاون الثلاثي المنسق من أجل نزع السلاح النووي".

ولم تحرز مفاوضات واشنطن مع بيونج يانج بشأن برنامجها للأسلحة النووية أي تقدم منذ القمة الفاشلة التي عقدها الرئيس السابق دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام في فبراير/شباط 2019.

وعقد الاجتماع الثلاثي قبل محادثات مباشرة وجها لوجه بين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، حيث من المتوقع مرة أخرى أن تتصدر المحادثات القضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية والتعاون من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو في وقت سابق يوم الجمعة إن سوجا سيصبح في 16 أبريل/نيسان أول زعيم أجنبي يلتقي شخصيا مع الرئيس الأمريكي الجديد، الذي تولى منصبه في يناير/كانون ثاني في البيت الأبيض.