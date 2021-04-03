شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 26 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90252 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الثاني من أبريل نيسان، ارتفاعا من تسع إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 7 من الحالات الجديدة إصابات محلية، بينما الحالات الـ 19 الأخرى، وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، ارتفعت إلى 24 بعد أن كانت 20، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 90252 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.