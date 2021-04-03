شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاون ثلاثي» يضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن «النووي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال محادثات أمنية رفيعة المستوى يوم الجمعة على العمل معا، لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وأكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الياباني شيجيرو كيتامورا، والكوري الجنوبي سوه هون، في بيان مشترك التزامهم بمعالجة القضية "من خلال التعاون الثلاثي المنسق، نحو نزع السلاح النووي".

وذكر البيان أن الدول الثلاث اتفقت أيضا على ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بشكل كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، و"منع الانتشار والتعاون لتعزيز الردع والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وذكر البيان أن مستشاري الأمن القومي، ناقشوا أيضا قيمة العمل معا لمواجهة تحديات أخرى مثل كوفيد-19 وتغير المناخ، وتعزيز العودة الفورية للديمقراطية في ميانمار.

وكانت المحادثات التي عقدت في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند، هي أرفع اجتماع يعقد بين الحلفاء الثلاثة منذ تولى الرئيس جو بايدن السلطة في 20 يناير كانون الثاني، وتأتي على خلفية التوترات المتصاعدة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ الأسبوع الماضي.

وتضع إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على مراجعة سياستها بشأن كوريا الشمالية، فيما قال بايدن الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، على الرغم من تجاربها للصواريخ الباليستية لكنه حذر من أنه ستكون هناك ردود فعل إذا صعدت "بيونجيانج" الأمور.