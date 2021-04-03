صندوق النقد يوافق على منح كينيا 2.3 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إنه وافق على حزمة تمويل مدتها ثلاثة أعوام بقيمة 34ر2 مليار دولار لدعم استجابة كينيا لجائحة فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان إن "حزمة التمويل البالغ مدتها ثلاثة أعوام ستدعم المرحلة التالية من استجابة السلطات لكوفيد-19 وخطتها للحد من مخاطر الديون مع حماية الموارد لحماية الفئات الضعيفة".

وأضاف الصندوق، أن كينيا تضررت بشدة من الجائحة وتواجه الآن تحدي تحفيز الاقتصاد وخفض الفقر. وكان الصندوق قد منح الدولة الأفريقية بالفعل 739 مليون دولار في أيار/مايو الماضي بسبب الأزمة الصحية.​