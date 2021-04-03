بالصور.. مبادرة خيرية لدعم العمالة الغير منتظمة بقرية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

دشن أهالي بقرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، الجمعة، مبادرة خيرية تستهدف إعانة العمالة الغير منتظمة، والأسر الأكثر احتياجًا بالقرية، وذلك تحت إشراف جمعية أصدقاء المرضى، وكفالة اليتيم.

وأكد السيد مصطفى النجار، محام بالنقض، وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى وكفالة اليتيم بقرية شباس الملح، لـ"الخليج 365"، أن فكرة المبادرة جاءت من منطلق المسئولية نحو فئة تحتاج للدعم، وهم العمالة الغير منتظمة، فجرى الاتفاق مع الحملة على رصد هؤلاء الفئة من خلال حصرهم من أبناء القري.

وقال محمود جوهر، عضو المبادرة، إنه بعد حصر الأعداد المستحقة من أبناء القرية، جرى الاتفاق بين أعضاء الحملة على توزيع سلع غذائية، وخضروات توزع في كيس بلاستيكي، ويجرى التوزيع في ساعات متأخرة من الليل حفاظًا على أسرار المبادرة، وآدمية المستحقين، ومنذ بدء الحملة والأعداد المستحقة في تزايد.