مجلس الأمن الأوكراني يؤكد فرض عقوبات على شركات روسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كيف- (د ب أ):

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أندريه دانيلوف فرض عقوبات على عدة شركات روسية في بث لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية يوم الجمعة.

وقال "هناك شركات من روسيا ومن دول أخرى تم ادراجها في القائمة السوداء للعقوبات اليوم".

في الوقت نفسه، لا تزال أسماء الشركات التي شملتها العقوبات وطبيعة القيود المفروضة عليها غير معروفة، حسبما أفادت وكالة أنباء"تاس" الروسية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت صحيفة أوكرانسكايا برافدا (الحقيقة الأوكرانية) على الإنترنت نقلاً عن مصدر في المجلس إن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني فرض عقوبات على مكتب الوكالة الاتحادية الروسية لكومنولث الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي في كييف، مما يترتب عليه حظر عمله. كما تم فرض عقوبات على عشر شركات روسية أخرى.

وتضمنت القيود المفروضة سابقًا على شركات أخرى حظر الأصول والحد من العمليات التجارية والتعليق الجزئي أو الكامل لعبور الموارد وحظر الرحلات الجوية أو نقل البضائع على أراضي أوكرانيا.

وتشمل الإجراءات الأخرى إنهاء الاتفاقيات التجارية والمعاهدات الدولية والمشروعات المشتركة ، وحظر نقل التكنولوجيا وقيود على منح التأشيرات.