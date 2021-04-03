شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: إطلاق الرصاص المطاطي على محتجي قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استخدمت الشرطة السويسرية يوم الجمعة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مئات الأشخاص، الذين احتجوا على قيود فيروس كورونا في مدينة سانت جالن شمال شرق سويسرا.

وقالت الشرطة السويسرية إنه بعد وقت قصير من الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) تعرض عناصر الشرطة "للقذف بأشياء واضطروا لاستخدام الرصاص المطاطي للدفاع عن النفس."

وفي وقت لاحق من المساء قالوا إن قنابل المولوتوف وأشياء أضرمت فيها النيران أُلقيت على عناصر الشرطة، مما أدى إلى استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، فيما دعت الشرطة المحتجين إلى عدم مهاجمة رجال الشرطة أو الإضرار بالممتلكات ودعوا المتفرجين إلى العودة إلى ديارهم.

وأفادت صحيفة "تاجبلات" بأن نحو ألف شخص خرجوا إلى شوارع سانت جالن، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة وتقع جنوب بحيرة كونستانس.

يشار إلى أن معدلات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا، أجبرت الحكومة السويسرية قبل أسبوعين على إيقاف خطط تخفيف قواعد الإغلاق.

وسجلت سويسرا أكثر من 600 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، ما يعادل 7000 حالة لكل 100000 نسمة، بينما سُجل أكثر من 9600 حالة وفاة بالفيروس.