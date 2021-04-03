الجنائية الدولية ترحب بـ"حقبة جديدة" من التعاون مع الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجنائية الدولية ترحب بـحقبة جديدة من التعاون مع الولايات المتحدة

السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365

رحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن رفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة ان هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع واشنطن.



وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي ”بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة (…) برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية“.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن“الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل“.

لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا“من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات“.