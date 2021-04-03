شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم منح للطلاب أبرزها.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019 والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالاً لمسيرة رعاية الموهوبين والمتفوقين التى بدأها منذ توليه مقاليد الحكم.

ويهدف هذا الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

ونرصد اختصاصات الصندوق التى تدعم أهدافه، وذلك فى ضوء المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2019 على النحو الآتى:

1- دعم الباحثين والمبتكرين وتحويلهم ورعايتهم ، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها ، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية ، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.

3- المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأنكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

4 - المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى ، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين .

5- التواصل مع جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق ، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات .

6- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.

7- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

8- تأسيس شركات بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه ، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.