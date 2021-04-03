شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 703 إصابات و43 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فضلا عن 43 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 203546، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 12084 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155448 حالة.