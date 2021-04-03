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مصر: 703 إصابات و43 وفاة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 703 حالات إصابة جديدة بفيروس ، فضلا عن 43 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 203546، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 12084 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155448 حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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