شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: أي نشر لـ«الناتو» في أوكرانيا سيؤجج التوترات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين أمس الجمعة: إن أي تحرك من حلف شمال الأطلسي لنشر قوات في أوكرانيا سيؤدي لتأجيج التوترات قرب الحدود الروسية وسيجبر موسكو على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.

وعبر حلف الأطلسي عن قلقه الخميس بشأن ما قال «إنه حشد عسكري روسي كبير قرب شرق أوكرانيا»، بعدما حذرت روسيا من أن أي تصعيد كبير للصراع في إقليم دونباس قد «يدمر» أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أمس: إن الوضع عند خطوط القتال في شرق أوكرانيا بين قوات الحكومة الأوكرانية وقوات الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو مخيف للغاية وإن عدة استفزازات وقعت هناك.