شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين بقصف للتحالف الدولي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر بيان عسكري عراقي أمس الجمعة أن اثنين من عناصر تنظيم داعش قتلا في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف كهفين للتنظيم في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه «بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين».

وذكر البيان أن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين.

وفي شمال شرق سوريا، كشفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الجمعة نتائج عمليتها الأمنية التي أطلقتها في مخيم الهول لملاحقة عناصر من داعش.

وقالت قوات الأمن الداخلي التابعة لقسد: «تعلن قوى الأمن الداخلي نهاية المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول، وتم إلقاء القبض على 125 عنصرا من عناصر خلايا داعش النائمة، 20 منهم مسؤولون عن تلك الخلايا والاغتيالات التي حدثت بالمخيم، كما تم العثور على مستلزمات عسكرية أثناء حملة التفتيش إضافة لدارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة».

وأكدت «قسد» أنه على الرغم من إلقائهم القبض على العديد من عناصر الخلايا النائمة في المخيم، بمن فيهم كبار المسؤولين، إلا أن الخطر فيه لم ينته بعد وهو مستمر طالما بقي على هذا النحو وطالما لم يعتبر المجتمع الدولي بأن «الهول» هي معضلة دولية جدية.