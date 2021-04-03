عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الفرنسي: سنعمل على ضمان حرية الملاحة بالخليج

السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365

أكد الناطق باسم الجيش الفرنسي الكولونيل فردريك باربري، أن الجيش الفرنسي تَسَلّم من الأميركيين قيادة المجموعة البحرية للتحالف ضد داعش في الخليج.



وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "العربية"، أن "قواتنا في الخليج ستعمل في وقت واحد على ضمان حرية الملاحة ومكافحة الإرهاب".

وأشار باربري إلى أن "تسلم القيادة البحرية للتحالف علامة ثقة بنا من جانب حلفائنا الأميركيين"، مشددا على أن قواته ستُحلّق فوق منطقة الحدود العراقية السورية في إطار مكافحة الإرهاب.

كانت وزيرة الجيوش الفرنسية أعلنت الأربعاء الماضي أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تسلمت قيادة القوة البحرية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وذلك بعد أيام من وصولها إلى أبوظبي في إطار مهمة تشمل أيضاً ضمان "حرية الملاحة" في منطقة الخليج.

المرة الثانية

وقالت الوزيرة فلورانس بارلي عبر تويتر: "شارل ديغول تتسلم قيادة الشق البحري من التصدي لداعش، هذه هي المرة الثانية التي تخلف فيها فرنسا الولايات المتحدة في هذه المسؤولية" بعد ديسمبر (كانون الأول) 2015.

واعتبرت أن هذه المهمة "دليل ثقة عملياتية وإشارة على تصميمنا الدائم ضد داعش".

وأبحرت حاملة الطائرات الوحيدة ضمن البحرية الفرنسية، من ميناء طولون في جنوب شرق فرنسا في الشهر الماضي، في مهمة جديدة حملتها بداية الى شرق البحر الأبيض المتوسط، ثم إلى المحيط الهندي في إطار عملية "شمال"، في إشارة الى المساهمة الفرنسية ضمن التحالف الذي تقوده واشنطن.

التصدي لداعش أولوية

وترافق حاملة الطائرات فرقاطتان، وسفينة إمداد، إضافة إلى فرقاطة بلجيكية.

وتحض فرنسا الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على إبقاء التصدي لتنظيم داعش أولوية، علماً أن سلفه دونالد ترامب قرر قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقليص عدد الجنود الأمريكيين في العراق إلى 2500 فقط.