شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يناور.. وكتل اليمين تطرح شروطاً تعجيزية لتشكيل الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، مع رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، من أجل بحث إمكانية تشكيله حكومة جديدة وانضمام «يمينا» إليها، فيما شنت حركة «حماس» هجوماً حاداً على ناصر القدوة معتبرة تصريحاته بمثابة «خطيئة سياسية وطنية».

وعود نتنياهو

وذكر بيان صادر عن مكتب بينيت أنهما تحدثا عن «الحاجة إلى تشكيل حكومة مستقلّة وتقوم بدورها أسرع قدر الإمكان». وكانت وسائل الإعلام ، توقعت أن يكرر نتنياهو اقتراحه بأن يندمج «يمينا» في حزب الليكود، وضمان مقاعد أعضاء الكنيست الذين انتخبوا عن «يمينا» في انتخابات الكنيست، الأسبوع الماضي، وضمان مقاعد مضمونة ل«يمينا» في الولايتين المقبلتين للكنيست، إلى جانب وعد بتعيين بينيت وزيراً للأمن. وسبق أن طالب بينيت عقب الانتخابات التي جرت في أواخر مارس/آذار بمنحه منصب رئيس الحكومة ضمن إطار اتفاق تناوب، إما مع نتنياهو أو لابيد، على الرغم من أن «يمينا» حصل على سبعة مقاعد فقط ، مقارنة مع 30 مقعداً لدى حزب «الليكود» و17 مقعداً لدى «هناك مستقبل» (وهما أكبر قوتين في الكنيست الجديد). ومن المتوقع أن يعرض نتنياهو على بينيت خلال اللقاء القادم كل منصب يريده أو أماكن مضمونة في «الليكود»، ولكنه لن يوافق على التناوب مع زعيم «يمينا» على رئاسة الوزراء.

بين بينيت ولبيد

ويأتي ذلك في وقت امتنع فيه بينيت حتى الآن عن الإعلان عن انضمامه إلى معسكر نتنياهو أو المعسكر المناوئ له. ونقل موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني، امس الجمعة، عن مصدر في «يمينا» قوله إنه لا يتوقع أن يوصي بينيت أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على نتنياهو، أو على رئيس حزب «ييش عتيد» يائير لبيد، من أجل تكليف أحدهما بتشكيل حكومة. وسيلتقي بينيت ولبيد مساء اليوم السبت.

وفي حال وافق بينيت لاحقاً على الانضمام إلى حكومة يشكلها نتنياهو، فإن حكومة كهذه ستكون مدعومة من 59 عضو كنيست، فيما بدا أن بإمكان نتنياهو الاعتماد على دعم خارجي من القائمة الموحدة، برئاسة منصور عباس، لكن قائمة الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تعارض ذلك بشدة. وكرر رئيس حزب «تيكفا حداشا»، جدعون ساعر، إعلانه بأنه لن ينضم إلى حكومة يشكلها نتنياهو، ويسعى إلى تشكيل «كتلة التغيير» المناوئة لنتنياهو حكومة، يرأسها بالتناوب بينيت أولاً ثم لبيد.

من جهة أخرى، اعتبرت حركة «حماس» أن تصريحات القدوة «تحرف البوصلة الوطنية، وتضعف الحالة الفلسطينية، في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات». وتابعت الحركة: «شعبنا الفلسطيني صاحب تاريخ نضالي كفاحي طويل، قائم على التعددية السياسية، والتناقض الوحيد فقط مع الاحتلال». وكان القدوة قد صرح لوكالة «فرانس 24»، بأن الجميع لديه موقف مما أسماه «الإسلام السياسي» وحماس جزء منه.

(وكالات)