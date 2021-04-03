شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بأمريكا الجنوبية.. وتباطوء حملة التطعيم في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت عدة دول في أمريكا الجنوبية قيوداً جديداً لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد- 19»، مع إغلاق تشيلي كل حدودها خلال الشهر الحالي، وإغلاق بوليفيا حدودها مع البرازيل، فيما فرضت البيرو إغلاقاً في عطلة الفصح. كذلك أعلنت الإكوادور فرض «حالة استثناء» لمدة 30 يوماً، تشمل نحو ثلث سكانها، وفرضت حظر تجول الأسبوع المقبل. وذلك في وقت اقتربت فيه حالات الإصابة في العالم من 130 مليون حالة.

وأعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن حملات التطعيم بطيئة للغاية في أوروبا. فقد تلقى 4٪ فقط من السكان جرعتين من العقار، وحقنة واحدة 10٪ فقط. إن هذه العملية يجب تسريعها. وقالت دوريت نيتسان، مديرة الطوارئ الإقليمية في المكتب الأوروبي: «الوضع مقلق للغاية. هناك مخاطر من أن يبدأ الناس في زيارة المعابد خلال الأعياد الدينية الربيعية، الأمر الذي سيؤدي إلى حالات إصابة جديدة».

كما انتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس تعثر الاتحاد الأوروبي في طرح لقاحات «كوفيد-19»، لكنه قال إن اليونان ستضاعف التطعيمات خلال الأسابيع المقبلة، وسيحصل كل من تجاوز عمره 60 عاماً على اللقاح بنهاية مايو/ أيار. وعبر ميتسوتاكيس عن تقديره لعمليات شراء اللقاحات المشتركة، التي قامت بها المفوضية الأوروبية، والتي ساعدت دولاً صغيرة مثل اليونان. وقال في كلمة بالبرلمان: «لكنها فشلت في الوقت نفسه في توفير الكميات اللازمة، وإمداد الدول الأعضاء بها على وجه السرعة».

وأعلنت سلطات مدينة برلين الألمانية قيوداً أكثر صرامة، مع تكثيف الحكومة جهودها لنشر اللقاح في جميع أنحاء ألمانيا، تزامناً مع دعوة المستشارة أنجيلا ميركل إلى «عيد فصح هادئ». وبموجب القواعد الجديدة، لا يسمح للأشخاص في برلين بالتواجد خارج المنزل بمفردهم أو كأزواج بين الساعة 9 مساء و5 صباحاً. وقررت فرنسا إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع، وتمديد الإغلاق الذي بدأ تطبيقه في بعض المناطق ليشمل مناطق أخرى.

عودة الحياة لمسارح نيويورك

وفي المقابل تبدأ بريطانيا اعتباراً من الشهر المقبل تجارب إصدار جواز سفر «كورونا» للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح المضاد. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن «جواز السفر» أو «شهادة التلقيح» يمكن استخدامها للدخول إلى المقاهي والمطاعم ودور السينما. إلا أن 72 نائباً بريطانياً، بمن فيهم المحافظون الليبراليون وكبار الشخصيات العمالية، أصدروا بياناً مشتركاً اعتبروا فيه أن «شهادة التلقيح (جواز السفر) مثيرة للانقسام وتمييزية»، وتعهّدوا بمعارضة الموضوع بحال إقراره.

وأعادت مسارح نيويورك فتح أبوابها واستقبال الجمهور، في خطوة باتت ممكنة، جراء حملة التلقيح المكثفة. وستكون المسارح وقاعات الحفلات في عاصمة الولايات المتحدة الثقافية قادرة على استقبال مئة شخص كحد أقصى. ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين إلى احترام الإجراءات الوقائية.

نهاية الجائحة

وفي موسكو، أعلن الأكاديمي ألكسندر جينسبورج، رئيس مركز «غاماليا» الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، عن بداية الاختبارات قبل السريرية للقاح أنفي مضاد للفيروس. ووفقاً له، هذا اللقاح على شكل قطرات للأنف لا يسبب حتى أي آثار جانبية طفيفة، ويقول: «هذا لقاح للاستخدام الموضعي، ولن يسبب حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم». ويضيف الأكاديمي، ستبدأ في نهاية العام الجاري الاختبارات السريرية لعقار جديد أساسه الأجسام المضادة.