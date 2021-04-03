شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يكثف الاتصالات مع أطراف الاتفاق النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أنه سيكثف اجتماعات منفصلة في فيينا، الثلاثاء المقبل، مع جميع أطراف اتفاق إيران النووي والولايات المتحدة، على خلفية تفعيل الجهود الرامية إلى إنقاذ الصفقة المبرمة عام 2015.

اجتماع في فيينا الثلاثاء

وفي بيان صدر، أمس الجمعة، عن نائب الأمين العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إنريكي مورا، الذي ترأس، نيابة عن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاجتماع الافتراضي الذي عقدته أول أمس الخميس اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي)، قال إنه سيعقد اجتماعات مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني ومع الولايات المتحدة في فيينا الثلاثاء المقبل. وقال التكتل الذي ينسق المحادثات بشأن الاتفاق النووي: «اتفق المشاركون على استئناف هذه الدورة للجنة المشتركة في فيينا الأسبوع المقبل، من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ الإجراءات النووية، بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات مجموعات الخبراء ذات الصلة».

وفي هذا السياق، سيكثف المنسق اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة.

لا رفع لكافة العقوبات

من جهة أخرى، ومع عودة المحادثات ضمن إطار اللجنة المشتركة بين الدول الأوروبية فضلاً عن الصين وروسيا مع إيران، حول إحياء الاتفاق النووي المتهاوي، وإمكانية عودة الولايات المتحدة بعد انسحابها عام 2018، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على الرغم من ترحيبها بهذا الاجتماع، على أن مسألة رفع كافة العقوبات غير واردة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية بالوكالة جوي هود، أن الولايات المتحدة سترفع «بعض» العقوبات، إذا التزمت إيران بشروط الاتفاق النووي، لكن هناك عقوبات لن ترفع، لأنها وضعت بسبب انتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان. وأضاف: «لن نرفع كل العقوبات لأن بعض عقوباتنا مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، فحتى لو عادت طهران للاتفاق النووي، هذا لا يعني أنها قد توقفت عن إطلاق النار على شعبها في الشوارع للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي». كما أضاف: «طالما يفعلون ذلك (ينتهكون حق الشعب في التعبير)، فسوف نفرض عليهم عقوبات بالتأكيد».

وكانت الإدارة الأمريكية رحبت أمس بهذا الاجتماع، واصفة إياه ب«الخطوة الإيجابية»، ومؤكدة استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس «إذا عادت إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، فنحن مستعدون للعودة أيضاً». كما أضاف أن واشنطن تعمل مع شركائها في الاتفاق النووي ودول أخرى، على إيجاد أفضل طريقة ممكنة للجانبين من أجل العودة، من بينها «اتخاذ خطوات أولية من كلا الجانبين، وهي تتفاوض بشكل غير مباشر من خلال حلفائها الأوروبيين للقيام بذلك».

لا حضور لأمريكا

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أمريكا لن تكون حاضرة في أي جلسات لمناقشة الاتفاق النووي تشارك فيها إيران. وأضاف أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه لا يحتاج إلى اجتماع. وطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضتها على إيران أولاً.

على المسار الصحيح

وقال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر انتهت، مضيفاً أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح. وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر «انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر. الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلاً وسيحتاج جهوداً مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك». (وكالات)