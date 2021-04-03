شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش اليمني تدك مواقع الميليشيات بمحافظة لحج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

شنت مدفعية الجيش الوطني اليمني، نهار أمس، قصفاً مركزاً استهدف مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة القبيطة شمالي محافظة لحج. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الميليشيات في الجبهة الشرقية بالقبيطة، وأسفر عن سقوط قتلى بينهم قائد الميليشيات في موقع حرض وقائد آخر ينتحل رتبة كبيرة، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى.

وأضاف أن مدفعية الجيش، استهدفت أيضاً منظومة اتصالات الإشارة التابعة للميليشيات، وتمكنت من تدميرها إضافة إلى تدمير مركبة تحمل 23 ومدفع هاون 82.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هذا القصف رداً على تمادي ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف منازل المواطنين في مناطق الحلاجيم وعنفات والحنكة خلال اليومين الماضين، والذي ألحق أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.

من جانب آخر، تواصل ميليشيات الحوثي خطابها التحريضي ضد النازحين في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، في محاولة للتغطية على جرائمها بقصف مخيمات النازحين وإجبارهم على النزوح لمرات متتالية، ضاربة بعرض الحائط بالمعاناة الإنسانية لهؤلاء النازحين، الذين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، من الغذاء والسكن والملبس وبقية الخدمات.

وفي السياق استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، خطاب ميليشيات الحوثي التحريضي ضد النازحين، معتبرة أن ذلك الخطاب دليلاً على أن الاعتداء على المدنيين بمن فيهم النازحون سلوك مقر من قبل الجماعة وليست مجرد أخطاء.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس، إلى أنها تتابع بقلق بالغ القصف الصاروخي والمدفعي المتكرر الذي تشنه ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب، مصحوباً بخطاب تحريضي إرهابي ضد النازحين في محاولة خطِرة تكشف النية المسبقة لتصعيد جرائمها ضد النازحين، وتؤكد ضلوعها في جرائم القصف السابقة.

من جانبها استنكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في بيان لها، أمس، حملة التحريض الممنهجة التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية وقياداتها على مخيمات النازحين في المحافظة. وطالبت الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المعنيين بإدانة التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعو محمد عبد السلام التي حرضت على النازحين في محافظة مأرب وبررت جرائم القصف المتواصلة التي طالت مخيمات النزوح في المحافظة.

وعبرت الوحدة التنفيذية عن قلقها الشديد على حياة سكان المخيمات بعد تبني المدعو محمد عبد السلام لهذه الحملة التحريضية التي تهدد حياة النازحين وتسقط أهم حقوقهم، موضحة أن هذه التصريحات جاءت بعد سلسلة استهدافات بالصواريخ والمدفعية قامت بها الميليشيات الحوثية خلال الأيام والأسابيع الماضية ضد مخيمات النازحين في مأرب.