شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: قواتنا جاهزة وقادرون على حمـاية المدنيين في دارفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان عبدالله حمدوك، قدرة حكومة بلاده على حماية المدنيين بإقليم دارفور وجاهزية قواتها لملء الفراغ الذي خلفه خروج اليوناميد، فيما أشاد رئيس البعثة الأممية المتكاملة بالسودان فولكر بيرتس بجهود الحكومة في برنامج مكافحة الألغام مثمناً التعاون الذي ظلت تبديه الحكومة مع الشركاء والمانحين.

جاء ذلك لدى لقائه، أمس الجمعة، وفد مجلس الأمن والسلم الإفريقي برئاسة السفير صلاح الحامدي؛ حيث اطلع الوفد على إنجازات الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية ووقف على التحديات التي تجابهها وبرامج الفترة المقبلة داخلياً وخارجياً، إضافة إلى جهودها لإنجاح مؤتمر باريس، كما اطمأن الوفد على قدرة الحكومة الانتقالية على مجابهة كافة التحديات التي تواجهها.

وقدم الوفد التهنئة لرئيس الوزراء على خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتقدم في مجالات تعزيز دور المرأة والشباب.

من جهة أخرى، أشاد رئيس البعثة الأممية المتكاملة بالسودان فولكر بيرتس، بجهود الحكومة في برنامج مكافحة الألغام مثمناً التعاون الذي ظلت تبديه الحكومة مع الشركاء والمانحين. جاء ذلك خلال كلمته التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام الذي يصادف اليوم الرابع من إبريل من كل عام.

وأضاف ، أن ما تم إنجازه في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في السودان يسهم في صنع السلام في البلاد. ودعا فولكر إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة للإيفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية أتوا لحظر تصنيع ونقل وتخزين واستخدام الألغام، مثمناً التنسيق بين المركز القومي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام الذي وصفه بالجيد .

إلى ذلك، عثر أمس الجمعة،وبعد سبعة أيام من حادث غرق اللنش بوادي حلفا على جثمان العميد شرطة جبريل النور مدير شرطة محلية حلفا في بحيرة النوبة،وتمت مواراة الجثمان بمقابر مدينة حلفا.(وكالات)