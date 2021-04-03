شكرا لقرائتكم خبر عن حاملة الطائرات الأمريكية «أيزنهاور» تعبر قناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج:

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية «أيزنهاور» قناة السويس، أمس الجمعة، ضمن 80 سفينة تجارية، وناقلة غاز طبيعي، بعد أيام من عودة الملاحة في المرفق الملاحي المصري بصورة طبيعية، في أعقاب حادث جنوح السفينة «ايفر جريفن».

وسجلت التقارير الملاحية للهيئة، أمس الجمعة، عبور 80 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرت بنحو 4,7 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 43 سفينة، بإجمالي حمولات قدرها 2,5 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 37 سفينة ،بإجمالي حمولات قدرها 2,2 مليون طن.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة ، إن انتظام حركة الملاحة في القناة، يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي للقناة، وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان لمختلف السفن، ولحركة التجارة العالمية.