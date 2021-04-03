شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مسيرات الجمعة في العديد من الولايات الجزائرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت، أمس الجمعة، مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر المطالبة بالتغيير عبر العديد من ولايات البلاد، فيما أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، مساء أمس الأول الخميس، حكماً بالسجن لمدة 16 سنة بحق العميد واسيني بوعزة الذي شغل سابقاً منصب المدير العام للأمن الداخلي.

وفي العاصمة الجزائر واصل الحراك الشعبي مسيراته الأسبوعية، أمس، بمناسبة المسيرة 6 بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي في البلاد.

والتقت المسيرات المنطلقة من شارع أول مايو وباب الوادي، وشارع ديدوش مراد، عند ساحة البريد المركزي، رافعة لافتات ومرددة شعارات ضد الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران المقبل، وضد السلطة.

ورفع هؤلاء أيضاً شعارات مساندة لمعتقلي الحراك، وأيضاً للقاضي سعد الدين مرزوق الذي سيمثل قريباً أمام المجلس الأعلى للقضاء، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالتغيير الجذري.

وفي بالبويرة، تجمع مواطنون بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة في ساحة الشهداء وسط المدينة للمشاركة في الجمعة رقم 112 من الحراك الشعبي.

وقد سار المتظاهرون انطلاقاً من ساحة الشهداء مروراً بساحة رحيم غالية، وبمحور الدوران لمقر الولاية، وصولاً إلى ساحة الوئام. وشهدت مسيرة الحراك بالبويرة للجمعة 112 منذ انطلاقها، مشاركة قوية من طرف المتظاهرين، كما عرفت مشاركة كريم طابو البرلماني السابق والمنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، غير المعتمد.

كما جدد سكان ولاية تيزي وزو، أمس، رفضهم المشاركة في التشريعيات المزمع تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.

وخرج سكان تيزي وزو، بالآلاف إلى الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية لتأكيد تمسكهم بالمطالب الشعبية التي رفعوها منذ فبراير/شباط 2019، وهذا ما بدا من خلال الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة.

وأصدرت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، مساء أمس الأول الخميس، حكماً بالسجن لمدة 16 سنة بحق العميد واسيني بوعزة الذي شغل سابقاً، منصب المدير العام للأمن الداخلي.

ووجهت للعميد بوعزة تهم تتعلق ب«الثراء غير مشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير».

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن 10 سنوات بحق ضابطين عسكريين آخرين، و15 سنة حبساً نافذاً بحق عقيد في الجيش.

وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة، حبساً، بحق المتهمين المذكورين. يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنهى مهام بوعزة في منتصف أبريل/نيسان 2020، وعين بدلاً منه اللواء عبد الغني راشدي.

وبعد ذلك بأيام، جرى اعتقال اللواء بوعزة، وأودع السجن العسكري في مدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

(وكالات)