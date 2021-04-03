شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وأمريكا تدعمان «حلاً مستداماً» للأزمة الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والإيطالي لويغي دي مايو،عن دعم بلديهما لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولحل مستدام للأزمة الليبية، فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بتحويل ليبيا إلى«ثقب أسود» بعد تدخلها العسكري في2011 .

وأشار الوزيران، في مقال مشترك نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا»، بمناسبة مرور 160 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روما وواشنطن، إلى أن «الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة، التي تمتد من أفغانستان إلى منطقة الساحل، يعد هدفاً ذا أولوية لتعاوننا»، بحسب وكالة آكي.

دعم قيام انتخابات حرة ونزيهة

وأضاف المقال: «ندعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية في مسارهم نحو انتخابات حرة ونزيهة، ونحو حل سياسي مستدام للأزمة، في إطار الأمم المتحدة».

«ثقب أسود»

من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بتحويل ليبيا إلى «ثقب أسود» بعد تدخلها العسكري في 2011 تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

جاء ذلك تعليقاً على تصريح نظيره الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تشعر بأي عداء تجاه روسيا والصين، وأن جميع خطواتها في سبيل «دعم الديمقراطية» و«حماية حقوق الإنسان»، في مقابلة أمس الأول الخميس، مع القناة الأولى الروسية. وشدد لافروف على أن إحلال الديمقراطية في ليبيا، كان ب«قذائف وضربات عسكرية وقتل الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد تصريحات متحمسة لوزيرة الخارجية الأمريكية يومها هيلاري كلينتون».

وأضاف «النتيجة، تحولت ليبيا إلى ثقب أسود، تتوجه منها إلى الشمال حشود اللاجئين التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، ولا يعلم كيفية التعامل معها، وإلى الجنوب سيل غير مشروع من الأسلحة والإرهابيين الذين تعاني منهم منطقة الساحل والصحراء».

تطوير الشراكة في قطاع الطاقة

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيطالية عن عزم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، زيارة طرابلس، الثلاثاء القادم.

وقالت وكالة أنباء (نوفا) الإيطالية، إن هذه أول زيارة رسمية لدراجي إلى الخارج منذ توليه مهام منصبه.

وأشارت إلى أن الزيارة تتضمن عدة ملفات، منها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهدئة الأوضاع في البلاد وإمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم، فضلاً عن إعادة إعمار البنى التحتية الليبية.

وقالت الوكالة: «يأتي هذا فيما تنطبق أقصى درجات السرية على المشروعات التي ينبغي الإعلان عنها وأي اتفاقيات من الممكن توقيعها».

وقالت مصادر ليبية للوكالة إن الاتصالات جارية الآن من أجل التوقيع على اتفاقية لتطوير شراكة قوية في قطاع انتقال الطاقة.

تصفيات على الطرقات العامة

في الأثناء، تواصل ميليشيات طرابلس عمليات تصفية المدنيين على الطرقات العامة .

وخلال الساعات الماضية، أقدمت ميليشيات ما يعرف ب«444» على تصفية مدني يدعى أمجد ميلود العاتي «موظف»في منطقة السواني جنوبي طرابلس.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الميليشيات اغتالت مدنياً آخر هو أحمد جحيدر، في غريان جنوبي طرابلس.

وفي مواجهة دعوات المصالحة التي أطلقتها الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي شنت ميليشيات «444» حملات موسعة لاختطاف مدنيين من مناطق طوق طرابلس.

(وكالات)