شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: أصحاب الهمم على رأس الأولويـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع أصحاب الهمم على رأس الأولويات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.

وقال سموه على «تويتر»: «في #اليوم_العالمي_للتوحد، نستذكر هذه الفئة المهمة التي تواجه وعائلاتها، تحديات إضافية في خضم كوفيد 19، داعين إلى مزيد من الجهود والدعم اللازم لها حول العالم، ولنا في الإمارات قدوة بما تتمتع به من أسس قوية وتلاحم اجتماعي وجهود مؤسساتية تضع أصحاب الهمم على رأس الأولويات».