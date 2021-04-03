شكرا لقرائتكم خبر عن رفضوا نقلها لعملها فعوّضتها المحكمة بمليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «وكالات»

غرمت محكمة أمريكية شركة «أوبر» الشهيرة 1.1 مليون دولار، لتعويض امرأة ضريرة رفض سائقو الشركة نقلها 14 مرة، على الرغم من أن الضحية اشتكت عليهم مراراً، ولم يُلتفت لشكواها.

ورفضت المحكمة ادعاء شركة «أوبر» بأنها غير مسؤولة عن سلوك سائقيها، حيث يعملون لديها وفقاً لعقود، وليسوا موظفين. وأكد أحد المحكمين أن «سائقي أوبر خالفوا القانون بتمييزهم ضد السيدة بسبب كونها ضريرة».

وقالت السيدة إيرفينج من سان فرانسيسكو، إنها كانت قلقة على سلامتها بعدما علقت أكثر من مرة في عنوان معين في ساعات متأخرة من الليل بسبب رفض السائقين نقلها. وأضافت أن إلغاء طلب سيارة الأجرة أكثر من مرة تسبب في تأخرها عن عملها، ما أسهم في فقدانها له. واستمر سلوك السائقين على الرغم من تقدمها بشكوى للشركة أكثر من مرة.

وتابعت: «أنا آسفة أن الأمور وصلت إلى هنا. كنت أتمنى لو احترمت حقوقي المدنية، لكن الحكم يرسل رسالة قوية أن ما حصل غير مقبول».

وأكدت «أوبر» في بيان، بعد صدور الحكم أنها فخورة بالمساعدات التي تقدمها للركاب غير المبصرين. وأضافت الشركة: «يجب على السائقين الذين يستخدمون تطبيق أوبر أن يخدموا الركاب الذين يتحركون بمساعدة حيوانات، ويتقيدوا بالقوانين الخاصة بهذا الأمر، ونحن ندربهم بشكل منتظم على هذه الأمور. ويفحص فريقنا المختص كل شكوى تصله ويتخذ الخطوات اللازمة».

وهذه ليست أول مرة يرفع فيها شخص ضرير قضية على «أوبر»؛ إذ رفعت جمعية خاصة بذوي الإعاقة البصرية، قضية ضد الشركة بسبب القوانين المتعلقة بكلاب الإرشاد، نبهت على إثرها «أوبر» سائقيها إلى أنهم ملزمون بخدمة الأشخاص الذين يصطحبون كلاب إرشاد.