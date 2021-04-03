شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية الشارقة» تفتتح ثلاثة مساجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «الصحابي حاطب بن الحارث»، ومسجد «المنار»، بمدينة الشارقة، ومسجد «الفضائل» بمدينة دبا الحصن، حيث شيدت وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث؛ ضمن جهود الدائرة لافتتاح 25 مسجداً في مختلف ضواحي ومدن الإمارة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وشُيد مسجد «المنار» بمنطقة المناخ في مدينة الشارقة على نفقة إحدى المحسنات، على مساحة 1590 متراً مربعاً، ويسع 550 مصلٍ ومصلية، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 22 متراً.

كما شُيد مسجد «الصحابي حاطب بن الحارث» بمنطقة الصجعة الصناعية في مدينة الشارقة من خلال مساهمات المتبرعين والمحسنين ضمن حملة مساجد متابعي الخط المباشر 2 التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على مساحة 5009 أمتار مربعة، ويسع 900 مصلٍ من الرجال، وتضم المرافق الخدمية من الميضأة ودورات المياه، ومواقف للسيارات، وسكن للإمام وعدد من المحال والشقق الوقفية، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 24 متراً.

أما مسجد «الفضائل» في حي المهلب بمدينة دبا الحصن، فقد شيد أيضاً ضمن حملة مساجد متابعي الخط المباشر 2، على مساحة 1110 أمتار مربعة، ويسع 550 مصلٍ ومصلية، منها 70 لمصلى النساء، وتعلوه قبة دائرية ومنارتان بارتفاع 37 متراً.