شكرا لقرائتكم خبر عن صني فاركي يثمن تعزية محمد بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمَّن صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، اللفتة الطيبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة وفاة والدته ودورها الرائد في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأسيسها العديد من المدارس بالدولة وخارجها.

واعتبر صني فاركي، إشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لوفاة الوالدة، تكريماً لذكراها ومواساة عميقة للعائلة في مصابها الأليم. وقال: لقد أحبت الوالدة هذه الأرض الطيبة وقادتها وشعبها، واعتبرتها بلدها الثاني.