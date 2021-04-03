مشاريع متنوعة بالقطاع الشرقي بالعين بكلفة 91 مليون درهم

العين: منى البدوي

نفذت إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بالقطاع الشرقي في بلدية مدينة العين، جملة من المشروعات بلغت قيمتها 91 مليون درهم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. شملت خطوط ري رئيسية وفرعية، وخزانات القطاع الشرقي وإنشاء وتطوير عدد من الحدائق العامة والمصغرة في مناطقه.

وأكد المهندس يوسف البلوشي، منسق مشروعات الحدائق، حرص البلدية على تطوير خدماتها، والارتقاء بمستوياتها في مختلف القطاعات، وهو ما يواكب التطور والنمو السكاني والاقتصادي والسياحي الذي تشهده المدينة، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة والسعادة لأهاليها.

مشروعات حيوية

وقال إن القطاع الشرقي، شهد جملة من المشروعات، منها خطوط ري رئيسية وفرعية وخزانات ب 58 مليون درهم، تضمنت تنفيذ 4 خزانات مياه رئيسية، في مزيد والظاهر وأم غافة والخرير بسعة 900 متر مكعب. ومماش في مزيد والظاهر وأم غافة وطريق مزيد ومشتل مزيد، بطول 15 كيلومتراً، تحتوي على زراعات تجميلية ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، ومحطات للياقة البدنية وكراسٍ، وسلال للمهملات ولوحات إلكترونية توضح التاريخ ودرجة الحرارة والرطوبة، ومواقف للدراجات الهوائية وأعمدة إنارة.

وأضاف أن المشروع الذي أنجز بنسبة 100% يتضمن تنفيذ خطوط ري رئيسية وفرعية، و5 مناطق للياقة البدنية مظللة، تحتوي على أجهزة رياضية متخصصة، وإنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مزيد والظاهر 1 و5 و9 والشبحات.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع استكمال شبكة توزيع مياه الري المعاد تدويرها في القطاع الشرقي، وإنشاء مماش ومسارات دراجات لتحفيز الجمهور على ممارسة رياضة المشي والترويح عن النفس، تتوزع على مناطق مزيد والظاهر وأم غافة، وتنفيذ مناطق للياقة البدنية تحتوي على أجهزة متخصصة.

وعن المشاريع الأخرى قال إنها تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في القطاع الشرقي وزيادة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، ووسائل التسلية والترفيه، إضافة إلى توفير خدمات ترفيهية لأصحاب الهمم؛ حيث تتسارع وتيرة العمل في مشروع إنشاء حدائق مصغرة في مناطق متفرقة بالقطاع الشرقي.

وأشار إلى أن المشروع والذي بلغت نسبة إنجازه 75% يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم وذويهم، والآخرين أيضاً؛ حيث جهّزت لأصحاب الهمم؛ بحيث تمنحهم فرصة مشاركة أقرانهم الآخرين في اللعب وممارسة الرياضة دون عائق أو شعور بالنقص.

ولفت إلى أن مشروع إنشاء حديقة الظاهر 3، الذي أنجز في القطاع ونفذ ب 33 مليون درهم، وتضمنت مواقع ترفيهية واستثمارية، وفقاً لأرقى المواصفات وتتناسب مع جميع فئات المجتمع بمن فيهم فئة أصحاب الهمم؛ حيث تضمن المشروع ملعبين متعددي الأغراض، يحتوي كل منهما على كرة السلة والطائرة، والتنس الأرضي ومنطقتين لألعاب الأطفال، تحتويان عدداً كبيراً من الألعاب المتنوعة المناسب بعضها لأصحاب الهمم. موضحاً أن مناطق الألعاب تستوعب نحو 60 طفلاً في الوقت نفسه. بينما تستوعب مناطق اللياقة البدنية 15 شخصاً.

وأضاف تضم الحديقة 3 مناطق لمعدات اللياقة البدنية، وألعاباً أخرى بالمناطق الخضراء، وحول مسار الدراجات الهوائية والممشى الذي يصل طوله إلى 950 متراً، ومسطحات خضراء وأشجاراً تفترش مساحة تصل إلى 22,966 متراً مسطحاً، وهضبة مرتفعة تزينها المسطحات الخضراء والصخور. ومسرحاً مكشوفاً ومدرجات ونوافير، ومنطقة للألعاب والكراسي المضيئة.

السيارات الكهربائية

وذكر أن الحديقة تضم شاحنين للسيارات الكهربائية و30 موقفاً للدرجات الهوائية، ومباني لدورات المياه تتناسب مع أصحاب الهمم.