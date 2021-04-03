جونسون ينصح بعدم اللقاءات في عيد الفصح

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"الخليج 365" من لندن: حذر رئيس الوزراء البريطاني الناس من مقابلة أشخاص آخرين من منازل مختلفة في منازلهم في عيد الفصح، حتى لو كان لديهم لقاح لفيروس كورونا.

وتحدث بوريس جونسون في مقطع فيديو نُشر على حسابه الرسمي على تويتر، حيث أجاب على أسئلة تم إرسالها إلى الحكومة حول خريطة الطريق الخاصة به لتخفيف قيود كورونا COVID-19.

وكان أحد الأسئلة: "هل يمكنني الآن مقابلة أصدقائي وأفراد عائلتي في الداخل إذا تم تطعيمهم؟"، وقال رئيس الوزراء ردا على ذلك: "هناك أخشى أن الإجابة هي لا ، لأننا لم نصل بعد إلى تلك المرحلة". وأضاف جونسون: "ما زلنا في العالم حيث يمكنك مقابلة الأصدقاء والعائلة في الهواء الطلق تحت حكم ستة أو أسرتين". وقال: "وعلى الرغم من أنه قد يتم تطعيم أصدقائك وأفراد أسرتك، فإن اللقاحات لا توفر حماية بنسبة 100٪ ولهذا السبب نحتاج فقط إلى توخي الحذر. لا نعتقد أنها تقلل تمامًا أو تزيل خطر انتقال العدوى."

لقاء مجموعات

يذكر أنه يمكن الآن لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص، أو أسرتين، الالتقاء في الخارج في إنكلترا، بما في ذلك في الحدائق الخاصة، لكن التواصل الاجتماعي داخل المنزل لا يزال محظورًا.

وبموجب خطة الحكومة لتخفيف قواعد الاغلاق، فإن أقرب تاريخ يمكن للأصدقاء والعائلات التواصل الاجتماعي في الداخل هو 17 مايو. وفي ذلك التاريخ ، تم تعيين قاعدة ستة أو أسرتين للتطبيق في الداخل.

وتلقى أكثر من 31 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا. وحددت الحكومة هدفًا يتمثل في تقديم لقاح لكل شخص بالغ في المملكة المتحدة بحلول نهاية شهر يوليو.

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