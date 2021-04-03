شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل: قرار وزير قطاع الأعمال بخصوص الدلتا للأسمدة انتصار كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان القرار الذى أعلنه السيد وزير قطاع الاعمال بالأمس بتطوير المصنع في مكانه انتصار، مشيرا الى انه كان قد صدر قرار مفاجئ من الجمعية العمومية الغير عادية بنقل عدد من الوحدات من شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الى موقع شركة "النصر للاسمدة بالسويس مؤكدا على ان عدد العمال العاملين بالدلتا للاسمدة حوالى 2500عامل وبعد قرار النقل كان من سيتمكن من العمل بالشركة هم 400 عامل فقط.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الاعلامى حسام الدين حسين والإعلامية دينا عبد الكريم انه كان هناك احتياج لجزء من اراضى الشركة لبناء وحدات سكنية أمثال بشائر الخير والاسمرات.