إغلاق مبنى الكونغرس بسبب تهديد أمني

جدة - عبدالحي حسين - أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مبنى الكونغرس أغلق، ومنع الدخول إليه، أو الخروج منه، اليوم الجمعة، بسبب “تهديد خارجي”، استدعى نشر عدد من القوات لتأمين المبنى.

وذكرت المصادر ذاتها أن محيط الكونغرس شهد إطلاق نار، وسط أنباء عن وقوع إصابات لم يتم تحديدها حتى الآن، فيما تم بث شريط مصور لهبوط طائرة مروحية في الجهة الشرقية لمبنى الكونغرس تزامنا مع إغلاقه، بسبب تهديد أمني.

ووفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الانتشار الأمني المكثف في ساحات الكونغرس، مع وجود سيارات الإسعاف، والإطفاء.

ويخضع الكونغرس الأمريكي لحماية قوية من الشرطة منذ أحداث الشغب، التي وقعت، في السادس من يناير الماضي، إذ أقيمت حواجز في أهم الأماكن المحيطة به.