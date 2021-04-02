أزمة صحية تدخل الحاجة الحمداوية إلى المصحة… تفاصيل وضعها الصحي على لسان والدة الفنانة كزينة عويطة- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: عبد الله آيت الشريف

كشفت العداءة السابقة خديجة اسخير، أن الوضع الصحي للفنانة المعتزلة الحاجة الحمداوية استقر، بعدما كان متدهورا يوم أمس الخميس، وولجت على إثره قسم الإنعاش بمصحة الشيخ زايد بالرباط.

وصرحت خديجة، والدة الفنانة كزينة عويطة لـ”اليوم 24″، أن الحاجة الحمداوية نقلت بعد ظهر أمس الخميس إلى المستشفى في حالة صحية صعبة، كما يصعب حاليا التواصل معها، غير أن الطاقم الطبي أكد تحسن حالتها.

وأمضت الحاجة الحمداوية، ليلة أمس الخميس، داخل قسم الإنعاش بالمصحة.

يشار إلى أن الحاجة الحمداوية، البالغة من العمر 91 سنة، أعلنت أخيرا اعتزالها الغناء، نظرا لحالتها الصحية، مؤكدة أن وضعها مع أمراض الشيخوخة يلزمها ذلك؛ فيما سلمت المشعل لتجديد أغانيها إلى كزينة عويطة، الفنانة ابنة العداء المغربي السابق والعداءة خديجة اسخير.