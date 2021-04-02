حسنية أكادير يقلب تأخره أمام سريع واد زم بهدف إلى فوز بثلاثية

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق حسنية أكادير لكرة القدم، من الفوز على نظيره سريع واد زم بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة، التي جمعتهما في ملعب أدرار، اليوم الجمعة، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وكان سريع واد زم السباق إلى التهديف منذ الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب سفيان حريس، فيما تكفل البوفتيني بتعديل النتيجة للحسنية في الدقيقة 32، ليتمكن بعدها بكاري ماني من إضافة الهدف الثاني للفريق السوسي من تسديدة قوية في الربع ساعة الأولى من الجولة الثانية، قبل أن يترجم يوسف الفحلي ضربة الجزاء، التي حصل عليها الحسنية في آخر دقائق المباراة لهدف، منهيا اللقاء بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت المباراة ذاتها أربع حالات طرد، ويتعلق الأمر بكل من المهدي أوبلا من الحسنية، وحمزة حجي، وسفيان حريس، ومراد حيبور من سريع واد زم، فيما عرفت كذلك، احتساب ضربتي جزاء لصالح الفريق السوسي.

ورفع حسينة أكادير رصيده إلى 14 نقطة في الرتبة الخامسة، فيما تجمد رصيد سريع واد زم عند النقطة الثامنة في المركز 15.