شباب الحزب الديمقراطي يدعم مقترح الحكم الذاتي واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء

جدة - عبدالحي حسين - عبر وفد من شباب الحزب الديمقراطي الأمريكي عن دعمه مقترح الحكم الذاتي، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

ويأتي موقف شباب حزب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إطار مائدة مستديرة حول مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، نظمتها شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة بحضور وفد يمثل الحزب الديموقراطي الأمريكي، في مدينة الداخلة، اليوم الجمعة.

وأكد الوفد الأمريكي أهمية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بسيادة المغرب حول صحرائه، وهذا تطور مهم في الملف، مما يبين أن القيادات السياسية الأمريكية الحاكمة منخرطة في الديناميكية، التي شهدتها العلاقات المغربية الأمريكية، أخيرا، بشكل أساسي الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه.

وأجمع المشاركون في المائدة المستديرة، وفق بيان إخباري، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، على أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يعزز “العلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام الاستثمارات، والتنمية الاقتصادية في الأقاليم الصحراوية للمغرب، ما يخدم الساكنة والتنمية المحلية، لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة”.

وشهدت المائدة المستديرة ذاتها بسط الخطوط العريضة لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية، كما جرى استحضار التطورات المهمة، التي شهدها الملف داخل الأمم المتحدة، وكذا افتتاح قنصليات عامة في إقليمي العيون، والداخلة، وهو الأمر الذي يعكس الدعم القوي لعدد من الدول لمغربية الصحراء.

وتدخل المائدة المستديرة السالفة الذكر في إطار الزيارة، التي يقوم بها الوفد الأمريكي، الذي يضم رئيس الشبيبة الديموقراطية الأمريكية جوشوا هاريس، وهو أيضا، عضو في قيادة الحزب الديموقراطي الأمريكي، وكذا هايتر براون، وكاري ماكفيدن نائبة رئيس الشبيبة الديموقراطية الأمريكية، ودانييل گلوفر، عضو في الحزب الديموقراطي الأمريكي، إلى جهة الداخلة – واد الذهب، حيث اطلع الوفد الأمريكي على استثمارات، من بينها ضيعة الطماطم “أجيدا”، كما عقد لقاءً مع المدير الجهوي للاستثمار في الجهة، وذلك في أعقاب لقاء في الرباط مع الأمين العام، وقيادات حزب الأصالة والمعاصرة، تخللها التوقيع على اتفاق بين منظمة شبيبة الأصالة والمعاصرة، ونظيرتها الديموقراطية الأمريكية.