عودة مالانغو ونغوما قبل مباراة بيراميدز تخفف من قلق السلامي

جدة - عبدالحي حسين -

عاد ثنائي الرجاء الرياضي لكرة القدم، فابريس نغوما، وبين مالانغو، إلى الدار البيضاء من خلال رحلة طويلة عبر الإمارات، بعد مشاركتهما مع منتخبهما، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ليصبحا جاهزين لمباراة الخضر أمام بيراميدز المصري الأحد المقبل.

وتنفس جمال السلامي الصعداء، بعد عودة مالانغو ونغوما، رغم عدم اعتماده على الثاني كثيرا، إلا أن عودتهما أدخلت عليه الفرح، خصوصا وأن الرجاء يعاني من غيابات بارزة، في مقدمتها زكرياء الوردي الذي أصيب بمعسكر المنتخب المحلي المغربي مؤخرا، وإيقاف الورفلي، مع احتمالية غياب عبد الإله الحافيظي ومحمود بنحليب، للإصابة أيضا.

جدير بالذكر، أن الرجاء الرياضي يستقبل نظيره بيراميدز المصري، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد القادم برسم ثالث جولات كأس الكونفدرالية الإفريقية.