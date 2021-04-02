المعارضة التركية تطالب بإعادة اتفاقية إسطنبول

محمد الفلاح - الجمعة 2 أبريل 2021

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في اجتماع كتلة حزبه في البرلمان التركي، انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة، وقال سنعود لاتفاقية إسطنبول، لا ينبغي لأحد أن يقلق، كما انتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية والإصلاحات القضائية المفترضة، وفق ما نشره موقع احوال التركي .



على الصعيد الاقتصادي قال كليجدار أوغلو إنّ حساب كل قرش يعني الإيمان بالديمقراطية. وحساب كل قرش يعني احترام الناس. وأضاف: "أصدقائي الأعزاء، مرة أخرى في الدول الحديثة، تتجنب السلطة الهدر. إذا كانت محرمة، فإن أولئك الذين يديرون الدولة يتجنبون الأعمال المجيدة والرائعة. هؤلاء الذين يحكمون الدولة مسرفون. إذا طافوا في المستنقع، فإنهم يصبحون استهزاء بالعالم كله."

وأشار زعيم الشعب الجمهوري أنّه لا يمكن استبعاد الدولة من الانتقام. وتساءل ما الذي يقلق أمهات السبت في ديار بكر؟ وقال إنّ واجب الدولة تلبية مطالب هؤلاء الأمهات. وقال موجهاً خطابه لأردوغان: "أنت تجمع وتحكم على أمهات السبت. في أي دولة يوجد هذا الفهم؟ الدولة التي يجب أن تتنازل عن هذا الحق، تسحب منه حقه. أي ضمير، أي أخلاق، أي إنسانية ستقبله؟".

كما قال كليجدار أوغلو إن الطاغية سيرحل، وتوجه إلى أنصار العدالة والتنمية وشريكه في تحالف الشعب بالقول: "أقول لكل إخوتي الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الماضي وجميع إخوتي الذين صوتوا لحزب الحركة القومية. لا توجد مثل هذه الإدارة الحكومية. نريد مجتمعًا سلميًا بعيدًا عن العنف والفوضى."