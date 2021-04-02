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الولايات المتحدة تسجل 74912 إصابة مؤكدة و 907 حالات وفاة بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 57 ثانية - 12:41 صباحًا, 3 أبريل 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74,912 إصابة مؤكدة و 907 حالات وفاة نتيجة .
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30,357,579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550,169.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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