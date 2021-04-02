شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تطعيم أكثر من 100 مليون بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تجاوزت رقم 100 مليون شخص حصل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، خلال أقل من أربعة أشهر من جهودها لتطعيم مواطنيها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن المواطنين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم استئناف السفر المحلي، ومع ذلك يتعين عليهم ارتداء الكمامات وتجنب الازدحام.

وستسمح ولاية نيويورك باستئناف عمل أماكن الترفيه والحفلات الفنية اليوم الجمعة، مع وضع قيود على عدد الحضور، اعتمادا في جانب منها على ما إذا كان بإمكانهم إثبات تلقيهم تطعيما أو أن نتيجة اختبارهم سلبية.