شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. وفيات كورونا من بدء الجائحة تتجاوز 225 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا (روستات) اليوم الجمعة إنه تم تسجيل أكثر من 225 ألف وفاة ناجمة عن كوفيد-19 منذ ظهور الوباء في أبريل وهو ما يزيد عن ضعف عدد الوفيات الذي ذكره فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا.

وتعني هذه الإحصاءات، التي تصدر متأخرة وعلى أساس شهري وتغطي الفترة من أبريل نيسان 2020 إلى فبراير شباط 2021، أن روسيا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات.

ووفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا، التي سجلت225572 وفاة، تأتي في المركز الثالث من حيث مجمل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 553 ألف وفاة، والبرازيل التي سجلت أكثر من 325 ألف وفاة.

كانت السلطات الروسية قالت في السابق إن أرقام هيئة الإحصاءات الرسمية اكثر اكتمالا لأنها تتضمن بيانات من تقارير تشريح جثث الموتى والتي لا تكون متاحة في الإحصاء اليومي.