الأردن وكورونا.. انتشار للجيش و16 ألف مكالمة للأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت عناصر القوات المسلحة الأردنية، منذ أمس الخميس، على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية في هذا الإطار.

وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في الأردن وزيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال المرحلة الحالية، وتزامناً مع القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، إلى ضمان تقّيد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي.

يشار إلى أن قرار الحظر الشامل في الأردن لهذا الأسبوع يبدأ من الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت، ويستثنى من الحظر الشامل الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الذين تقتضي طبيعة عملهم تشغيل المرافق العامة.





ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" تلقى مركز القيادة التابع لمديرية الأمن العام خلال ساعات الحظر الـ24 الماضية، 16 ألف مكالمة، كما نفذ الدفاع المدني 6600 واجب بين إسعاف وإنقاذ وإطفاء.

وتعمل وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام بالتنسيق مع القوات المسلحة وباقي الأجهزة للحفاظ على الأمن وخدمة المواطنين، خلال ساعات الحظر الشامل التي التزم خلالها المواطنون في منازلهم آمنين.

ودعت مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى التقيد بأوامر الدفاع حفاظا على سلامتهم، والتعاون مع رجال الأمن العام، والاتصال على رقم طوارئ موحد للحالات الطارئة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 99 وفاة و4774 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7039 وفاة و622833 إصابة.

