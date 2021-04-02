جماعة بوكو حرام تزعم إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زعمت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في مقطع فيديو اطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة أنها أسقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيري وذلك بعد يومين من الإعلان عن فقد الطائرة في شمال شرق البلاد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصداقية الفيديو.

ووجه إسقاط الطائرة ألفا-475 ضربة لجهود نيجيريا لمحاربة المتشددين في شمال شرق البلاد حيث يقوم سلاح الجو بدور حاسم في مساعي وقف انتشار الحركة وكذلك ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويظهر في مقطع الفيديو حطام الطائرة على الأرض وعليها عبارة سلاح الجو النيجيري 475.

ويقف مقاتل ملثم فوق الحطام ويعرف الطائرة بأنها "مقاتلة سلاح الجو النيجيري 475".

ويعرض الفيديو أيضا جثة مشوهة في أزياء مموهة.

وقال متحدث باسم سلاح الجو إنه سيصدر بيانا قريبا.

وكان سلاح الجو النيجيري قد قال في وقت سابق الجمعة "إن من المحتمل أن الطائرة 475 التي اختفت من شاشات الرادار وعلى متنها طاقم من فردين يوم 31 مارس آذار قد تحطمت. ولم يتضح بعد سبب التحطم ومكان الطيارين".