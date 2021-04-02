شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتقل نائباً سابقاً مؤيداً للأكراد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

اعتقلت الشرطة التركية، الجمعة، نائباً سابقاً عن حزب الشعوب الديمقراطي، في البرلمان، فقد عضويته الشهر الماضي، بعد صدور حكم نهائي بحقه بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما أعلنه مسؤولو الحزب.

وحُكم على الناشط الحقوقي عمر أوغلو، بالسجن عامين ونصف العام بتهمة نشر دعاية إرهابية، وهو الحكم الذي أيدته، في ما بعد، محكمة الاستئناف العليا.

وقال الناشط لمحطة «آر تي تي في»: «هذا عار على تركيا. هذا عار على الحزب الحاكم. أنا أعاقب لأنني عارضت الظلم». وأضاف أن الشرطة تنتظر خارج باب منزله للقبض عليه. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إنه توقع سجن النائب السابق.

وجرت محاكمة آلاف من أعضاء الحزب، ثالث أكبر الأحزاب في البلاد، في إطار حملة مستمرة عليه منذ سنوات بسبب اتهامات من السلطات بصلته بحزب العمال الكردستاني.