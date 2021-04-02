شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفع عقوبات ترامب عن المحكمة الجنائية الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان، لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا «من خلال الحوار مع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وليس من خلال فرض العقوبات».