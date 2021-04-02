شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم «الكابيتول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكي، الجمعة، أنّ شرطياً قتل في الهجوم الجديد على المبنى، بعدما اقتحم مهاجم بسيارته الحاجز الأمني، قبل أن يلقى مصرعه لاحقاً.

وقالت رئيسة شرطة الكابيتول يوجاناندا بيتمان، في مؤتمر صحفي، إنّ «المشتبه فيه صدم اثنين من عناصرنا بسيارته قبل اصطدامه بحاجز». وأضافت: «إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين، وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول، وبعد ذلك أطلقوا النار عليه».وقالت إنّ أحد العنصرين المصابين توفي متأثراً بجروحه. بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا، روبرت كونتي «لا يبدو أن الأمر يتعلق بالإرهاب».

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، مقتل سائق السيارة التي حاولت اقتحام مبنى «الكابيتول» متأثراً بإصابته، بعد إطلاق النار عليه. وأغلقت السلطات الأمريكية، مبنى «الكابيتول» في العاصمة واشنطن، الجمعة، إثر تحذيرات من وجود تهديدات أمنية، بعدما اقتحمت سيارة الحاجز الأمني. فيما تحدثت وسائل إعلامية عن وقوع إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس، الذي فرضت حوله إجراءات أمنية مكثفة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرئيس جو بايدن يعتزم الاجتماع بفريقه للأمن القومي للوقوف على ما جرى في الكونجرس.

وسبق إغلاق المبنى الذي يضم الكونجرس مرات عدة خلال الشهور الماضية؛ بسبب مخاطر أمنية. وتعرض المبنى لهجوم كبير من حشد مؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير/كانون الثاني، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.