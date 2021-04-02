شرطة الشارقة توجه 15 ألف إخطار لزيادة الكاميرات ورفع كفاءة الإضاءة

الشارقة: محمود محسن

كشف العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، عن توجيه 15 ألف إخطار على المحال التجارية والشركات، بهدف تطوير قدرات وزيادة أعداد كاميرات المراقبة، ورفع كفاءة الإضاءة في محيط تلك المنشآت، وذلك ضمن مبادرة «نور الشارقة» الرامية إلى إنارة مناطق الإمارة، ورفع نسبة الشعور بالأمان، وخفض معدل الجريمة.

مرحلة أولى

وأكد أن الإخطارات تعد كمرحلة أولى من المبادرة، وتم توجيهها في الفترة الحالية إلى المؤسسات الحكومية، والمؤسسات التجارية، على أن يتم توجيه إخطارات أخرى لباقي المنشآت في مراحل متقدمة، موضحاً أن كاميرات المراقبة والإضاءة المثبتة حالياً بتلك المنشآت التجارية لا تلبي الأهداف الأساسية وطموحات شرطة الشارقة في تغطية الإمارة بشكل كامل، وذلك لكونها ذات إمكانية محدودة، مبيناً أنه تم إشعار الشركاء من خلال الإخطارات بضرورة تثبيت كاميرات وفق اشتراطات ومواصفات معينة، وبآليات محددة تخدم المنظومة الأمنية في الإمارة، للتمكن في حال وقوع جرائم سرقة من التعرف إلى الجناة وتتبعهم، لافتاً إلا أنه من المتوقع مع نهاية العام الجاري تثبيت الكاميرات والإضاءات في نحو 15 ألف محل وشركة بالإمارة.

تعزيز البيئة الأمنية

وبين ابن عامر، أن الهدف الحقيقي من «نور الشارقة»، تعزيز البيئة الأمنية بالإمارة، وذلك من خلال ما تنتهجه القيادة العامة لشرطة الشارقة من مبادرات وخطط من شأنها رفع مستوى الأمان والاستقرار، ودعم الجانب الاقتصادي، وتحقيقاً لذلك باشرت المبادرة نشاطها بدءاَ من المناطق التجارية والصناعية، كونها تضم الشركات الكبرى والمحال التجارية، وذلك للتمكن من تغطية تلك المناطق في أسرع وقت وبأكبر نطاق، لافتاً إلى أنه روعي خلال اختيار أعداد الكاميرات والإضاءات الموجه بتثبيتها بتلك المؤسسات، الأخذ بعين الاعتبار مدى التفاوت بين مساحتها وطاقتها الاستيعابية نسبة وتناسباً، وذلك وفق احتياجاتها؛ بحيث تضم الشركات مخازن ومستودعات بحاجة إلى عدد أكبر من الكاميرات الداخلية والخارجية منها، إضافة إلى إضاءات بشكل أوسع، على عكس المحال التجارية الصغيرة، ذات الحاجة إلى أعداد أقل من الكاميرات، لكن بمواصفات خاصة كأنواع معينة من كاميرات للتصوير الليلي أو الاستعواض عنها بالإضاءات.