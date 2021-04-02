شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سارق العطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل نظافة 4 أشهر، وتغريمه 300 درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بسرقة زجاجة عطر من مسافر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين اكتشف أحد المسافرين عبر مطار دبي الدولي اختفاء زجاجة عطر من حقيبته، وحسب أوراق القضية تم التعرف إلى المُدان بعد متابعة الكاميرات، وقبض عليه فأقر بسرقة المسافر بعد فتح حقيبته خلال قيامه بإجراءات السفر.