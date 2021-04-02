شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. تقدم ضياء رشوان بعد فرز 31 لجنة بانتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت المؤشرات الأولية بعد فرز 31 لجنة انتخابية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، تقدم ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين على منافسه رفعت رشاد.

يذكر أن فرز اللجنة رقم 18 حصل ضياء رشوان على 56 صوتا مقابل 43 لرفعت رشاد، وفى لجنة 23 حصل ضياء رشوان على 71 صوتا مقابل 43 لرفعت رشاد، وفى اللجنة رقم 20 حصل ضياء رشوان على 46 صوتا مقابل 48 لرفعت رشاد، وفى لجنة 14 حصل ضياء رشوان على 54 صوتا مقابل 52 لرفعت رشاد، وفى لجنة رقم 3 حصل ضياء رشوان على 94 صوتا مقابل 43 صوتا لرفعت رشاد.