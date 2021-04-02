شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو دوريش: أسامة هيكل خالف ميثاق الشرف الإعلامى بتصريحات مسيئة وأداء مترهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أسامة هيكل وزير الإعلام خالف ميثاق الشرف الإعلامى فى الأداء العام لعمله خلال الفترة الماضية، وهو من أكثر الوزراء الذين أحدثوا لغطا حولهم بطريقة غير مقبولة، رغم الطبيعة الهادئة لعمل الوزارة وهو ما أعطى انطباع بعدم القدرة على القيادة.

وأشار إلى أنه خرج خلال تلك الفترة بتصريحات فى توقيتات غير مناسبة استغلت من الإعلام المعادى، وكان عليه أن يدرك بأن تصريحاته لا تعبر عن رأيه الشخصي بل تتحدث عن منصبه، وهو ما يجعلنا نعتبر أن ما قام به يعد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامى، كما أنه أحدث ترهل فى الأداء.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه فى ظل ما تواجهه الدولة من إرهاب وإعلام معادى يحاول ضرب استقرارها وتشويه ما يتم مشروعات قومية، لم يكن هناك دور للوزارة فى إظهار الإنجازات أو الرد على الصراع الذى يقوم به الإعلام المعادى، متسائلا "أين دوره؟ فقد كان هناك تقصير فى أداء العمل الإعلامى، وكان صامتا رغم أنه الوزير الذى كان لابد وأن يكون الأكثر تحدثا وهو ما يأتى بخلاف ما جاء فى طلب الاستجواب الذى تقدمت به تنسيقية شباب الأحزاب وما كان به من مخالفات".

ولفت إلى أنه لابد وأن يترك الوزير مقعده، ليتم البحث عن شخصية توازن بين الإعلام الوطنى والتطورات والإنجازات والتحديات.