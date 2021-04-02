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إضاءة ديوان عام محافظة الأقصر باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شاركت محافظة الأقصر في فعاليات اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد والذي يواكب الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ٢٠٠٨.

وأضاءت محافظة الأقصر مبنى الديوان العام باللون الأزرق، وهو اللون الذي اختارته منظمة التوحد في عام ٢٠١٠ فى حملة عالمية بعنوان الإنارة الزرقاء لزيادة الوعي بالمرض، واعتباره أزمة صحية عالمية متنامية.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، يأتي في إطار التوعية والتعريف بطيف التوحد وتسليط الضوء على المرض والمصابين به من الأطفال والبالغين، ليشعروا بأنهم من نسيج هذا المجتمع يؤثرون فيه ويتأثرون به.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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