أول تعليق من جامعة الإسكندرية على حفل عمر كمال: حذرنا وسنتخذ الإجراءات القانونية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

نفت كلية التربية جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، صلتها بالحفل الذي أقيم، أمس، بشاطئ أحد الفنادق بسيدي جابر تحت اسم "حفل تخرج كلية التربية"، مشيرة إلى أن منظمي الحفل ليس لهم أي علاقة بالكلية.

وأوضحت الكلية في بيان لها، اليوم، أن إدارة الكلية اتخذت الإجراءات اللازمة، لمنع إقامة الحفل في ضوء التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والأنشطة حفاظا على صحة الطلاب.

وأشار البيان إلى أن الكلية تواصلت مع إدارة الفندق، للتأكيد على أن إدارة الكلية ليس لها علاقة بهذا الحفل، وأن منظموه يستغلون هذه الفترة الحرجة التي لا تستطيع الكلية تنظيم مثل هذا النوع من الاحتفالات أو التجمعات بهدف تجاري واضح.

ولفت البيان أن إدارة الكلية فور عملها بالتحضير لهذا الحفل في 16 مارس الماضي أصدرت بيان تحذيري للطلاب على جميع الصفحات الرسمية للكلية، بعدم الانسياق وراء أي دعاية كاذبة يجري الإعلان عنها من جهات غير معلومة.

وأخلت إدارة الكلية ورعاية الشباب بالكلية مسئوليتها تجاه الحفل، منوهة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب قد تكون له علاقة بتنظيم أو استغلال اسم الكلية، للاشتراك في نشاط غير معلن بالكلية، إذ يعتبر ذلك خرقًا لقوانين ولوائح الكلية والجامعة ما يعرضه للمسائلة القانونية.

كان الحفل الذي نظمه طلاب بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وأحياه المطرب عمر كمال بشاطئ تابع لأحد الفنادق بسيدي جابر، أثار جدلا كبيرًا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فيما انتقد نشطاء عبر فيسبوك جمهور الحفل بقولهم "هؤلاء معلمو ومعلمات أولادنا في المستقبل".